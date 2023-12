Guangdong Hongtu Aktie: Finger Weg!

In den letzten Tagen war die Stimmung in den sozialen Netzwerken neutral. Es gab keine signifikanten Ausschläge in der Kommunikation. Allerdings wurde verstärkt über negative Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Guangdong Hongtu gesprochen. Als Ergebnis stuft die Redaktion die Aktie als "Neutral" ein. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Guangdong Hongtu liegt bei 20. Im Vergleich zu anderen Werten aus der Branche "Maschinen" (KGV von 0) befindet sich die Aktie auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt. Daher wird Guangdong Hongtu aus fundamentaler Sicht weder als unterbewertet noch als überbewertet eingestuft und erhält folglich eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Ebene.

Die 200-Tage-Linie (GD200) von Guangdong Hongtu liegt aktuell bei 18,71 CNH. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs selbst bei 15,69 CNH aus dem Handel ging und somit einen Abstand von -16,14 Prozent aufgebaut hat. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage wird die Aktie mit einer Differenz von -6,61 Prozent als "Schlecht" eingestuft. Der Gesamtbefund für die beiden Zeiträume lautet daher "Schlecht".

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Aktie von Guangdong Hongtu im letzten Jahr eine Rendite von -29,57 Prozent erzielt. Dies bedeutet eine Unterperformance von 28,91 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Maschinen" beträgt -1,07 Prozent, wobei Guangdong Hongtu aktuell 28,51 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt auf dieser Ebene mit "Schlecht" bewertet.

