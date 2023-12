Guangdong HongDa Blasting Aktie: Das kann einfach nicht wahr sein

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Dies geschieht, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über einen bestimmten Zeitraum in Relation gesetzt werden. Betrachtet man den RSI der letzten 7 Tage für die Guangdong Hongda-Aktie, so beträgt der Wert aktuell 69. Dies deutet darauf hin, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 68,69 ebenfalls weder überkauft noch überverkauft, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs für die Guangdong Hongda-Aktie somit ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse ist der Kurs der Guangdong Hongda-Aktie von 19,95 CNH inzwischen um -6,51 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Betrachtet man die vergangenen 200 Tage, so ergibt sich ebenfalls eine Einstufung als "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -23,8 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Metalle und Bergbau schüttet die Guangdong Hongda-Aktie eine Dividendenrendite von 1,36 % aus, was 0,56 Prozentpunkte weniger ist als der übliche Durchschnitt von 1,91 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral", da der Ertrag nur leicht niedriger ist.

Betrachtet man die Aktienkurse im Branchenvergleich, so liegt die Rendite von Guangdong Hongda mit -29,76 Prozent um mehr als 22 Prozent unter dem Durchschnitt der Aktien aus dem Sektor "Materialien". Die mittlere Rendite der "Metalle und Bergbau"-Branche in den letzten 12 Monaten beträgt -8,13 Prozent, wobei die Rendite von Guangdong Hongda mit 21,63 Prozent deutlich niedriger ist. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.