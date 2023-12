Guangdong HongDa Blasting Aktie: Das ist schon in aller Munde!

Die Anlegerstimmung für Guangdong Hongda wurde in den letzten zwei Wochen von sozialen Medien überwiegend positiv bewertet, so die Auswertung der Kommentare und Beiträge. Die Themen rund um den Wert waren größtenteils neutral. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung der Anlegerstimmung.

In Bezug auf fundamentale Kriterien hat die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 22,61, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Daher wird die Aktie auf dieser Basis als "Neutral" eingestuft.

Hinsichtlich der Dividendenpolitik schüttet Guangdong Hongda nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Metalle und Bergbau. Aufgrund dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie ebenfalls die Einstufung "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) der Aktie liegt bei 63,19, was auf eine neutrale Situation hinweist. Jedoch zeigt der RSI25, dass die Aktie überkauft ist, was zu einer Gesamtbewertung dieser Kategorie als "Schlecht" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis leicht negative Bewertung der fundamentalen und technischen Indikatoren für Guangdong Hongda.