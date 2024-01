Guangdong HongDa Blasting Aktie: Das hat Konsequenzen!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Guangdong Hongda liegt bei 22,42, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Das bedeutet, dass die Aktie auf den ersten Blick preisgünstig erscheint. Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" hat Guangdong Hongda jedoch eine Rendite von -25,16 Prozent, was mehr als 18 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch die mittlere Rendite der "Metalle und Bergbau"-Branche in den vergangenen 12 Monaten von -6,94 Prozent wird deutlich unterschritten.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Guangdong Hongda bei 25,5 CNH, während die Aktie selbst einen Kurs von 19,71 CNH hat. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -22,71 Prozent und einer Bewertung als "Schlecht". Auch der GD50 für die vergangenen 50 Tage weist mit einem Stand von 20,9 CNH eine negative Differenz von -5,69 Prozent auf, was ebenfalls zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

In Bezug auf die Dividende schüttet Guangdong Hongda eine Rendite von 1,5 % aus, was 0,44 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 1,94 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral", da der Ertrag nur leicht niedriger ist als der Durchschnitt.