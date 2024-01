Guangdong HongDa Blasting Aktie: Abwarten

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Guangdong Hongda beträgt derzeit 22, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 0 als durchschnittlich angesehen wird. In Bezug auf fundamentale Kriterien wird die Aktie daher neutral bewertet.

Die Performance von Guangdong Hongda in den letzten 12 Monaten betrug -29,76 Prozent, was eine Underperformance von -22,48 Prozent im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche darstellt. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor lag die Rendite mit -22,48 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie ein schlechtes Rating in dieser Kategorie.

In den letzten vier Wochen konnte eine Verbesserung der Stimmungslage bei Guangdong Hongda beobachtet werden, was zu einer positiven Bewertung führt. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat zugenommen. Insgesamt erhält die Aktie daher in diesem Bereich ein gutes Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Guangdong Hongda um -21,59 Prozent über dem gleitenden Durchschnittskurs GD200 liegt, was als schlecht eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage zeigt eine Abweichung von -3,92 Prozent, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie in diesem Bereich ebenfalls ein neutrales Rating.