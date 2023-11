Guangdong Homa Appliances Aktie: Das könnte ganz eng werden!

Aktienanalyse: Guangdong Homa erhält gemischte Bewertungen

Die aktuelle Dividendenrendite von Guangdong Homa liegt bei 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Haushalts-Gebrauchsgüter einen geringeren Ertrag von 2,52 Prozentpunkten bedeutet. Dies führt zu einer schlechten Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass das Wertpapier von Guangdong Homa überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Der 25-Tage-RSI hingegen erhält eine neutrale Bewertung, da das Unternehmen weder überkauft noch überverkauft ist.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Guangdong Homa liegt mit 11,73 auf einem ähnlichen Niveau wie der Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Stimmungslage der Anleger sich im vergangenen Monat verbessert hat, was zu einer guten Bewertung führt. Zudem wurde das Unternehmen zunehmend intensiv diskutiert, was zu einem weiteren guten Rating führt.

Zusammenfassend erhält die Guangdong Homa-Aktie gemischte Bewertungen, wobei die Dividendenpolitik und der RSI eher negativ bewertet werden, während das fundamentale KGV und das Sentiment positive Bewertungen erhalten.