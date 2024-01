Guangdong Homa Appliances Aktie: Immer mit der Ruhe

Die technische Analyse der Guangdong Homa zeigt, dass der aktuelle Kurs von 6,68 CNH um 4,43 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Schlecht" betrachtet, da die Distanz zum GD200 bei -9,49 Prozent liegt. Aus charttechnischer Sicht wird die Aktie daher insgesamt als "Neutral" für beide Zeiträume eingestuft.

Das Anleger-Sentiment spielt ebenfalls eine wichtige Rolle. In den sozialen Medien wurde zuletzt vor allem positiv über die Aktie von Guangdong Homa diskutiert, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien konnte in den vergangenen vier Wochen jedoch eine Verschlechterung des Bildes verzeichnet werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht mit "Schlecht" bewertet.

Der Vergleich des Aktienkurses mit anderen Unternehmen in der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche zeigt, dass Guangdong Homa in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +14,39 Prozent erzielt hat. Auch im "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite mit 12,5 Prozent über dem Durchschnittswert. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.