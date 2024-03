Guangdong Homa Appliances Aktie: Hammer-Nachricht!

Die technische Analyse der Guangdong Homa-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 7,36 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs von 7,42 CNH weicht nur um +0,82 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man jedoch den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (6,48 CNH), liegt der letzte Schlusskurs darüber um +14,51 Prozent, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Guangdong Homa-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Im Bereich Sentiment und Buzz konnte in den letzten Wochen eine positive Veränderung festgestellt werden. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigt eine Tendenz zu besonders positiven Themen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch die erhöhte Aufmerksamkeit über das Unternehmen führt zu einer "Gut"-Bewertung. Zusammengefasst bekommt Guangdong Homa daher für diese Stufe ein "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Guangdong Homa momentan überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Auf 25-Tage-Basis ist die Aktie jedoch weder überkauft noch -verkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie für diesen Punkt unserer Analyse mit "Gut" bewertet.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) 9, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" als neutral eingestuft wird.

Insgesamt erhält die Guangdong Homa-Aktie also positive Bewertungen in der technischen Analyse und im Sentiment, während sie im fundamentalen Bereich als neutral eingestuft wird.