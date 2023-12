Guangdong Homa Appliances Aktie: Das Aus steht bevor - oder?

Weitere Suchergebnisse zu "Alps Electric":

Die technische Analyse der Guangdong Homa-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 7,37 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 6,4 CNH liegt, was einem Unterschied von -13,16 Prozent entspricht. Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der gleitende Durchschnitt 7,05 CNH, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs mit -9,22 Prozent unter dem Durchschnitt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" in Bezug auf die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) der Guangdong Homa-Aktie liegt bei 96,15, was auf eine überkaufte Situation hinweist. Ebenso deutet der RSI25 von 81 auf eine überkaufte Situation hin. Insgesamt führt dies zu einer Bewertung als "Schlecht" in dieser Kategorie.

Auf fundamentalen Kriterien basierend ergibt sich ein neutrales Rating für die Aktie, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10,16 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt die Auswertung, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, weshalb dieser Punkt neutral bewertet wird. Die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat deutet jedoch darauf hin, dass die Aktie weniger Beachtung erfährt, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Insgesamt erhält die Guangdong Homa-Aktie aufgrund der verschiedenen Analysen ein "Schlecht"-Rating.