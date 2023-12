Guangdong Highsun Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

Die Analyse von Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation kann starke positive oder negative Ausschläge frühzeitig erkennen lassen. Die Stimmung für die Aktie von Guangdong Highsun hat sich in den letzten Wochen jedoch kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein gesunkenes Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hindeutet. Daher wird die Aktie mit einer "Schlecht"-Bewertung eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Guangdong Highsun-Aktie weist einen Wert von 36 auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis (42,86) führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung eine "Neutral"-Rating für Guangdong Highsun.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Über Guangdong Highsun wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. Das Stimmungsbarometer zeigt in die positive Richtung, was zu einer "Gut"-Einschätzung und insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs von 2,08 CNH für Guangdong Highsun, während der aktuelle Kurs bei 2,06 CNH liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt -0,96 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage weist einen Stand von 2,03 CNH auf, was zu einer +1,48 Prozent Abstand und ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit einer Gesamtnote "Neutral" bewertet.