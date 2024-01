Guangdong Highsun Aktie: Was soll die Aufregung?

Die technische Analyse der Guangdong Highsun-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 2,06 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs von 1,95 CNH weicht um -5,34 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (2,03 CNH), so liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-3,94 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Guangdong Highsun-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) gibt Aufschluss darüber, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Guangdong Highsun-Aktie beträgt aktuell 85, was auf eine Überkauft-Situation hinweist und somit zu einem "Schlecht"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt hingegen eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Guangdong Highsun damit ein "Schlecht"-Rating.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat zeigt, dass die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen diskutierten, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Damit erhält die Guangdong Highsun-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Die Analyse der Diskussion in Social Media zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt waren gegenüber Guangdong Highsun. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Insgesamt erhält Guangdong Highsun von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.