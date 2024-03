Guangdong Highsun Aktie: Schlimme Zeiten!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Guangdong Highsun-Aktie zeigt einen Wert von 53 für die letzten 7 Tage, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Auch der RSI auf 25-Tage Basis liegt mit 58,65 im neutralen Bereich. Somit ergibt sich insgesamt nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Guangdong Highsun.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Schlusskurs der Guangdong Highsun-Aktie am letzten Handelstag bei 1,46 CNH lag, was einem Unterschied von -26,26 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 1,73 CNH liegt der Schlusskurs mit einer Abweichung von -15,61 Prozent unter diesem Durchschnitt. Daher erhält die Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Die Stimmung der Anleger in sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung der Anleger zeigt eine zunehmend negative Stimmungslage, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Jedoch wurden in den Diskussionen über das Unternehmen keine signifikanten Veränderungen festgestellt, was zu einem neutralen Rating in Bezug auf die Diskussionsintensität führt.

Insgesamt erhält die Guangdong Highsun-Aktie aufgrund der RSI-Bewertung, der technischen Analyse und der Anleger-Stimmung eine "Schlecht"-Einstufung.