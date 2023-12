Guangdong Highsun Aktie: Gigantischer Hammer!

In den letzten vier Wochen gab es bei Guangdong Highsun eine positive Veränderung im Sentiment und Buzz. Die Stimmungslage hat sich aufgehellt, was zu einer positiven Bewertung der Aktie führt. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat zugenommen, was zu einer weiteren positiven Bewertung führt. Insgesamt erhält Guangdong Highsun daher eine "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage zeigt, dass die Guangdong Highsun-Aktie überverkauft ist, was zu einer positiven Bewertung führt. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Guangdong Highsun-Aktie der letzten 200 Handelstage um 2,4 Prozent vom aktuellen Kurs abweicht, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt eine Abweichung von +4,41 Prozent, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment ist positiv, da ausschließlich positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Die Diskussionen haben sich in den letzten Tagen hauptsächlich um die positiven Themen rund um Guangdong Highsun gedreht, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut".