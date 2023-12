Guangdong Highsun Aktie: Bloß aufpassen!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, basierend auf den Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf. Der RSI ist ein häufig eingesetzter Indikator in der technischen Analyse des Finanzmarktes. Bei der Bewertung von Guangdong Highsun wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis berücksichtigt. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 100 Punkten, was darauf hinweist, dass die Guangdong Highsun-Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 hingegen zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Guangdong Highsun daher eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Ein weiterer weicher Faktor bei der Aktienbewertung ist das Sentiment und der Buzz, also die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In Bezug auf Guangdong Highsun zeigt sich eine schwache Diskussionsintensität im Netz, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls auf eine negative Veränderung hin, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit für Guangdong Highsun ein "Schlecht"-Wert.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Guangdong Highsun mit 1,98 CNH derzeit -2,46 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt -4,35 Prozent, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Aktienbewertung. In den sozialen Medien wurden überwiegend positive Meinungen über Guangdong Highsun veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung eine Gesamtbewertung von "Gut" für Guangdong Highsun.

