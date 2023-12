Guangdong Hec Aktie: Das liegt auf Eis

Weitere Suchergebnisse zu "Daikin Industries":

Die Stimmung und das Interesse der Anleger an der Guangdong Hec-Aktie haben sich in den letzten Wochen verändert. Die Stimmungslage der Anleger hat sich eingetrübt, was zu einer negativen Bewertung führt. Gleichzeitig hat die Diskussionsintensität zugenommen, was zu einer positiven Einschätzung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine schlechte Bewertung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Sowohl der RSI7 als auch der RSI25 für die Guangdong Hec-Aktie liegen im neutralen Bereich, was zu einer neutralen Bewertung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Schlusskurs der Aktie für die letzten 200 Handelstage deutlich vom Durchschnitt abweicht, was zu einer schlechten Bewertung führt. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt hingegen eine geringere Abweichung vom gleitenden Durchschnitt, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war überwiegend negativ, was zu einer schlechten Bewertung führt. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben ebenfalls überwiegend Verkaufssignale ergeben, was zu einer weiteren schlechten Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine negative Bewertung für die Guangdong Hec-Aktie basierend auf der Stimmung, dem RSI und der technischen Analyse.