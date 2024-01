Guangdong Hec Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

Die technische Analyse der Guangdong Hec-Aktie ergibt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 7,19 CNH verläuft. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral", da der Aktienkurs selbst bei 7,05 CNH aus dem Handel ging und somit einen Abstand von -1,95 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt der GD50 bei 6,74 CNH, was einer Differenz von +4,6 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung auf Basis der beiden Zeiträume.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt an, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 34,88 Punkten, was darauf hinweist, dass die Guangdong Hec weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 41,96 Punkten und zeigt ebenfalls, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, jedoch gab es verstärkte Diskussionen über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Guangdong Hec. Statistische Auswertungen haben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen ergeben, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammengefasst ergibt sich daher eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Aktie eine erhöhte Aktivität aufweist, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum eine positive Änderung erfahren, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit in diesem Punkt die Einstufung als "Gut" für die Guangdong Hec-Aktie.