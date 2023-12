Guangdong Hec Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Der Aktienkurs von Guangdong Hec hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -35,48 Prozent erzielt, was über 27 Prozent unter dem Durchschnitt der Materialien-Branche liegt. Auch im Vergleich zur Metalle und Bergbau-Branche, die eine mittlere Rendite von -8,13 Prozent aufweist, liegt Guangdong Hec mit einer Rendite von -27,35 Prozent deutlich darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Guangdong Hec derzeit bei 7,34 CNH liegt, während der Kurs der Aktie (6,79 CNH) um -7,49 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage beträgt 6,65 CNH, was einer Abweichung von +2,11 Prozent entspricht und somit zu einem "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ. Es gab mehr negative als positive Diskussionen über das Unternehmen Guangdong Hec, was zu einer "Schlecht"-Bewertung durch die Redaktion führt. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben ebenfalls einen Überhang von Verkaufssignalen ergeben, wodurch das Anleger-Sentiment insgesamt als "Schlecht" eingeschätzt wird.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Guangdong Hec-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage mit einem Wert von 34 als auch der RSI der letzten 25 Tage mit einem Wert von 44,88 führen zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ebenfalls ein "Neutral"-Rating für die Guangdong Hec-Aktie.

