Guangdong Haid Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Der Aktienkurs von Guangdong Haid hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -22,13 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Nahrungsmittel"-Branche durchschnittlich um -6,4 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -15,73 Prozent im Branchenvergleich für Guangdong Haid bedeutet. Im "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -6,52 Prozent im letzten Jahr, wobei Guangdong Haid 15,61 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die Guangdong Haid-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 49,43 CNH für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 41,9 CNH, was einem Unterschied von -15,23 Prozent entspricht und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wird oft im Rahmen der Charttechnik analysiert, und dieser beträgt aktuell 44,02 CNH. Somit liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau (-4,82 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung für Guangdong Haid führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik daher eine "Neutral"-Bewertung.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz konnte in den letzten Wochen eine deutliche positive Veränderung bei Guangdong Haid festgestellt werden. Dies basiert auf der Auswertung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien, bei der positive Auffälligkeiten registriert wurden, weshalb dieses Kriterium mit "Gut" bewertet wird. In Bezug auf die Stärke der Diskussion war eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen feststellbar, was ebenfalls mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird. Zusammengefasst erhält Guangdong Haid daher für diese Stufe ein "Gut".

Die Anleger-Stimmung bei Guangdong Haid in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen Tagen standen insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt, was zu der Gesamteinschätzung "Gut" führt. Damit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Einschätzung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.