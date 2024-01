Guangdong Haid Aktie: Ein sicheres Investment?

In den letzten vier Wochen konnten bei Guangdong Haid positive Veränderungen in der Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien festgestellt werden. Dies führt dazu, dass die Aktie mit einem "Gut" bewertet wird. Die Zunahme der Kommunikationsfrequenz zeigt, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Aus technischer Sicht ergibt sich bei der Guangdong Haid-Aktie ein Durchschnitt von 48,35 CNH für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 42,53 CNH, was einem Unterschied von -12,04 Prozent entspricht und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 43,91 CNH, was einem Unterschied von -3,14 Prozent entspricht, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Guangdong Haid somit eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

In Bezug auf die Dividende könnte der Ertrag bei einer Dividendenrendite von 1 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Nahrungsmittel um 0,71 Prozentpunkte niedriger ausfallen. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. In diesem Fall liegt der RSI7 bei 63,87 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 53,17, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Wertpapier von Guangdong Haid daher ein "Neutral"-Rating in diesem Bereich.