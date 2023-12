Guangdong Haid Aktie: Kracht es jetzt richtig?

Die Dividendenrendite von Guangdong Haid beträgt aktuell 1 Prozent, was nur leicht über dem Mittelwert für die Aktie liegt. Basierend auf dieser Dividendenpolitik hat das Unternehmen von unseren Analysten eine "Neutral"-Bewertung erhalten.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls neutral, da in den sozialen Medien sowohl positive als auch negative Meinungen zu Guangdong Haid veröffentlicht wurden. In letzter Zeit gab es jedoch mehr Diskussionen über negative Themen, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung führt.

Die Stimmung der Anleger hat sich in den letzten Monaten verschlechtert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich führt. Obwohl die Diskussionsintensität über das Unternehmen unverändert geblieben ist, hat die Aktie dennoch ein "Schlecht"-Rating erhalten.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien im gleichen Sektor und der Nahrungsmittelbranche liegt der Aktienkurs von Guangdong Haid deutlich darunter, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass Guangdong Haid in verschiedenen Bereichen "Neutral" bis "Schlecht" bewertet wurde.