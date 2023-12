Guangdong Haid Aktie: Alles völlig egal!

Das Anleger-Sentiment für Guangdong Haid ist in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, mit acht Tagen, an denen positive Diskussionen im Vordergrund standen, im Vergleich zu drei Tagen mit negativen Themen. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden auch hauptsächlich positive Themen diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie führt, basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

In Bezug auf Dividenden schüttet Guangdong Haid derzeit nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt für Nahrungsmittel, mit einer Differenz von 0,65 Prozentpunkten. Aufgrund dieser geringen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Neutral" eingestuft.

Das Sentiment und der Buzz rund um Guangdong Haid werden auch über einen längeren Zeitraum beobachtet, um Rückschlüsse auf das langfristige Stimmungsbild zu ziehen. Die Diskussionsintensität der Aktie im Netz deutet auf eine mittlere Aktivität hin, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine positive Veränderung auf, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für Guangdong Haid in diesem Punkt führt.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Guangdong Haid 23, im Vergleich zu einem Branchendurchschnitt von 0. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weder unterbewertet noch überbewertet ist, und erhält daher eine "Neutral"-Einschätzung.