Guangdong Guanhao High-Tech Aktie: Deshalb ist sie so schwach!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den letzten Tagen stand auch die Aktie von Guangdong Guanhao High-tech im Mittelpunkt der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden überwiegend positive Meinungen veröffentlicht. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um Guangdong Guanhao High-tech. Dies führte zu einer insgesamt positiven Bewertung. Allerdings wurden auch einige "Schlecht"-Signale abgegeben, insgesamt ergibt sich daher auf dieser Ebene ein "Schlecht" Signal. Zusammenfassend ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut".

In den letzten Wochen konnte eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven bei Guangdong Guanhao High-tech festgestellt werden. Dies kommt zustande, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz hin zu besonders positiven Themen hat. Da bei Guangdong Guanhao High-tech in diesem Punkt positive Auffälligkeiten registriert wurden, wird dieses Kriterium mit "Gut" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion war eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen feststellbar, was ebenfalls mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird. Zusammengefasst bekommt Guangdong Guanhao High-tech daher für diese Stufe ein "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses die Guangdong Guanhao High-tech derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 3,65 CNH, womit der Kurs der Aktie (3,34 CNH) um -8,49 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ergibt eine "Schlecht"-Wert Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Guangdong Guanhao High-tech-Aktie hat einen Wert von 82, was bedeutet, dass die Aktie als überkauft eingestuft wird. Der RSI für die letzten 25 Tage zeigt hingegen weder eine überkaufte noch eine überverkaufte Bewertung, sondern wird neutral eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Guangdong Guanhao High-tech.