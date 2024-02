Guangdong Guanhao High-Tech Aktie: Was für ein Plan!

Die Diskussionen rund um Guangdong Guanhao High-tech auf sozialen Medien geben ein klares Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen über den Titel. In den letzten beiden Wochen überwiegen die positiven Meinungen in den Kommentaren und Meinungen. Es wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Unsere Redaktion kommt zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist. Zusammenfassend ist die Aktie von Guangdong Guanhao High-tech in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet.

Die gleitenden Durchschnittskurse von Guangdong Guanhao High-tech belaufen sich auf 3,46 CNH, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 2,85 CNH liegt. Dies führt zu einer Distanz von -17,63 Prozent zum GD200 und wird als "Schlecht" bewertet. Der GD50 für die letzten 50 Tage liegt bei 3,23 CNH, was zu einem Abstand von -11,76 Prozent führt und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Schlecht".

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar umkehren. Abhängig von der Diskussionsintensität und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Guangdong Guanhao High-tech wurde eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität gemessen, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine negative Veränderung auf, was zu einem langfristig "Schlecht" Stimmungsbild führt.

Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse, der häufig im Finanzmarkt eingesetzt wird. Der 7-Tage-RSI liegt bei 38,03 Punkten, was bedeutet, dass die Guangdong Guanhao High-tech-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 64,1, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält Guangdong Guanhao High-tech eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.