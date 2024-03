Guangdong Guanhao High-Tech Aktie: Grund zur Sorge?

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

Die technische Analyse der Guangdong Guanhao High-tech-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 2,84 CNH lag, was einem Unterschied von -16,96 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 3,42 CNH entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 3,11 CNH liegt mit einem letzten Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt und weist eine Abweichung von -8,68 Prozent auf, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt mit einem Niveau von 65,71 für den Zeitraum von 7 Tagen und 53,54 für den Zeitraum von 25 Tagen eine "Neutral"-Einstufung an. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Neutral" basierend auf dem RSI.

Die Stimmung und das Buzz rund um die Aktie wurden auch analysiert, wobei die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität mittelmäßige Aktivität zeigt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Guangdong Guanhao High-tech weist kaum Änderungen auf und entspricht ebenfalls einem "Neutral"-Rating, was zu einer langfristigen Stimmungsbildbewertung von "Schlecht" führt.

Im Branchenvergleich liegt die Rendite von Guangdong Guanhao High-tech mit -34,06 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" um mehr als 9 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Papier & Forstprodukte"-Branche, die eine mittlere Rendite von -24,8 Prozent aufweist, liegt die Aktie mit 9,26 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.