Guangdong Guanhao High-Tech Aktie: Augen auf!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Guangdong Guanhao High-tech-Aktie liegt bei 82,35, was auf eine überkaufte Situation hinweist. Dies wird als "Schlecht" bewertet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 56, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Einstufung für diese Kategorie.

Die technische Analyse ergibt einen Durchschnitt von 3,6 CNH für den Schlusskurs der Guangdong Guanhao High-tech-Aktie in den letzten 200 Handelstagen. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 3,38 CNH, was einer Abweichung von -6,11 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 3,5 CNH, was einer Abweichung von -3,43 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die einfache Charttechnik ergibt daher insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Im Branchenvergleich erzielte die Guangdong Guanhao High-tech-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -11,31 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Papier & Forstprodukte"-Branche ergibt sich eine Underperformance von -3,89 Prozent. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor liegt die Aktie 3,89 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Guangdong Guanhao High-tech-Aktie haben sich in den letzten Wochen positiv verändert. Die Aufmerksamkeit über das Unternehmen war ebenfalls höher, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie führt. Zusammengefasst erhält die Aktie für diese Stufe daher ein "Gut".