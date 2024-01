Guangdong Guangzhou Daily Media Aktie: Das darf nicht wahr sein!

Die Stimmung und das Interesse am Unternehmen Guangdong Guangzhou Daily Media haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, so unsere Analyse. Sowohl in der Diskussionsstärke in den sozialen Medien als auch im Anleger-Sentiment wurden keine außergewöhnlichen Ausschläge festgestellt. Daher bewerten wir die Aktie insgesamt als "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von 11 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt weist mit einer Abweichung von 9,96 Prozent auf ein "Schlecht"-Rating hin. Insgesamt wird die Aktie daher auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) gibt ebenfalls Anlass zur "Schlecht"-Bewertung, da der RSI bei 86,05 liegt. Der RSI25 beläuft sich auf 64,37, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtrating von "Schlecht".

In den sozialen Medien wurde in den letzten zwei Wochen neutral über Guangdong Guangzhou Daily Media diskutiert, und es gab keine besonders positiven oder negativen Themen, die die Anleger interessierten. Daher wird die Aktie heute auch auf Basis des Anleger-Sentiments als "Neutral" eingestuft.