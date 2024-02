Guangdong Guangzhou Daily Media Aktie: Nichts mehr zu lachen!

Die Guangdong Guangzhou Daily Media wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 4,95 CNH, während der Kurs der Aktie (4,17 CNH) um -15,76 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 4,54 CNH deutet mit einer Abweichung von -8,15 Prozent auf einen "Schlecht"-Wert hin. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Schlecht".

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen größtenteils neutral gegenüber Guangdong Guangzhou Daily Media. Positive Themen dominierten die Diskussion an fünf Tagen, während an neun Tagen eine eher neutrale Einstellung der Anleger zu verzeichnen war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden vornehmlich neutral aufgenommen. Auf Basis der Stimmungsanalyse erhält Guangdong Guangzhou Daily Media daher eine "Neutral"-Einschätzung.

Der Relative Strength-Index (RSI) weist mit einer Ausprägung von 18,89 auf einen "Gut"-Wert hin, während der RSI25 bei 54,13 liegt und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating "Gut" für die Aktie.

Die Diskussionintensität in den sozialen Medien bezüglich Guangdong Guangzhou Daily Media war langfristig unterdurchschnittlich, was auf eine negative Veränderung der Stimmungsänderung hindeutet. Daher wird dem langfristigen Stimmungsbild das Gesamtergebnis "Schlecht" zugeordnet.