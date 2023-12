Guangdong Guanghua Sci-Tech Aktie: Der weitere Knall!

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und dient als Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Guangdong Guanghua Sci-tech-Aktie liegt bei 58 und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Im Vergleich dazu steht der RSI auf 25-Tage-Basis bei 74,57, was bedeutet, dass die Aktie auf dieser Basis überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält.

Die Dividendenrendite beträgt aktuell 0 Prozent im Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs und liegt damit nur leicht unter dem Mittelwert von 0,27 Prozent. Daher erhält Guangdong Guanghua Sci-tech eine "Neutral"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum zeigen, dass die Aktie eine erhöhte Aktivität im Netz aufweist, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und daher eine "Gut"-Einstufung erhält. Jedoch war die Rate der Stimmungsänderung negativ, was zu einer Einschätzung als "Schlecht"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich daher für Guangdong Guanghua Sci-tech in diesem Punkt die Einstufung "Schlecht".

Im Branchenvergleich erzielte Guangdong Guanghua Sci-tech in den letzten 12 Monaten eine Performance von -19,24 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Chemikalien"-Branche im Durchschnitt nur um -8,22 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -11,02 Prozent im Branchenvergleich. Der "Materialien"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -8,22 Prozent im letzten Jahr, und Guangdong Guanghua Sci-tech lag 11,02 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.