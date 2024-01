Guangdong Guanghua Sci-Tech Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Guangdong Guanghua Sci-tech beträgt das aktuelle KGV 69, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Chemikalien" im Durchschnitt ein KGV von 0 haben. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist die Aktie daher weder unterbewertet noch überbewertet. Die Redaktion bewertet die Aktie in dieser Kategorie daher als "Neutral".

Ein weiteres Analyseinstrument ist der Relative Strength Index (RSI), der anzeigt, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 12,28 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie derzeit überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 51,7, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird das Wertpapier in diesem Fall als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Guangdong Guanghua Sci-tech in diesem Punkt ein "Gut" für unsere Analyse.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An neun Tagen überwogen positive Themen in der Diskussion, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein, zwei Tagen wurden verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen diskutiert. Die Aktie wird daher mit einem "Gut" bewertet. Das Anleger-Sentiment ergibt insgesamt eine "Gut"-Einschätzung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend verbessert hat. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen nahm zu. Dadurch erhält die Guangdong Guanghua Sci-tech-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating.