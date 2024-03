Guangdong Guanghua Sci-Tech Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Die Guangdong Guanghua Sci-tech wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 14,67 CNH, was bedeutet, dass der Aktienkurs (13,35 CNH) um -9 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zur Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 12,64 CNH, was einer Abweichung von +5,62 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum zu einem "Gut"-Wert macht. Insgesamt ergibt sich eine Einstufung als "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) für die Guangdong Guanghua Sci-tech-Aktie zeigt einen Wert von 35 für die letzten 7 Tage. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (46,25) führt zu derselben Einschätzung und somit zu einem "Neutral"-Rating für die Aktie.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet die Guangdong Guanghua Sci-tech derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Chemikalienbranche. Aufgrund dieses Unterschieds von 2,04 Prozentpunkten (0 % gegenüber 2,04 %) wird die Dividendenpolitik als "Schlecht" eingestuft.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität die übliche Aktivität im Netz widerspiegelt. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich die Einschätzung "Neutral". Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinstufung als "Neutral" für die Guangdong Guanghua Sci-tech.