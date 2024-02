Guangdong Guanghua Sci-Tech Aktie: Wie lange soll das noch so gehen?

Der Aktienkurs von Guangdong Guanghua Sci-tech hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -37,99 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Materialien" liegt die Rendite damit um 13,34 Prozent unter dem Durchschnitt von -24,65 Prozent. Auch im Branchenvergleich mit anderen Wertpapieren aus der Branche "Chemikalien" liegt die Rendite von Guangdong Guanghua Sci-tech aktuell um 13,34 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Guangdong Guanghua Sci-tech diskutiert. Das Stimmungsbarometer zeigt insgesamt positive Tendenzen, weshalb die Aktie heute mit "Gut" bewertet wird.

Auch in den sozialen Medien wurde in den letzten Wochen vermehrt positiv über Guangdong Guanghua Sci-tech berichtet, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung durch die Redaktion führt. Die Häufigkeit der Beiträge zu der Aktie deutet darauf hin, dass das Unternehmen aktuell im Fokus der Anleger steht, was zu einem neutralen Rating führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Aktienkurs von Guangdong Guanghua Sci-tech deutlich unter der 200-Tage-Linie liegt, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage zeigt sich ein negatives Signal, wodurch die Gesamtbewertung ebenfalls als "Schlecht" ausfällt.