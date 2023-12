Guangdong Guanghua Sci-Tech Aktie: Da braut sich was zusammen!

Das Internet hat eine starke Auswirkung auf die Stimmungen und kann diese verstärken oder sogar umkehren. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit der Stimmungsänderungen können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. In Bezug auf die Diskussionen zu Guangdong Guanghua Sci-tech wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen, was zu einer Bewertung "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung war auch eher negativ, was zu einem insgesamt "Schlecht" Stimmungsbild führt.

Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Relative Strength-Index (RSI). Aktuell weist die Guangdong Guanghua Sci-tech einen Wert von 77,23 auf, was als "überkauft" eingestuft wird. Dementsprechend wird das Signal als "Schlecht" bewertet. Bei einer Erweiterung des Zeitraums auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 50, was als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt führt dies zu einer Einstufung des RSI als "Schlecht".

Im Branchenvergleich hat die Guangdong Guanghua Sci-tech in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -23,16 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Chemikalien"-Branche im Durchschnitt um -7,99 Prozent gefallen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -15,17 Prozent im Branchenvergleich. Im Vergleich zum "Materiales"-Sektor liegt die Rendite ebenfalls 15,17 Prozent unter dem Durchschnitt. Dies führt zu einem Rating "Schlecht" in dieser Kategorie.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Guangdong Guanghua Sci-tech einen Wert von 69 auf, was auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt in der Branche liegt. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.