Guangdong Guanghua Sci-Tech Aktie: Aufgepasst!

Der Aktienkursvergleich des letzten Jahres zeigt, dass die Aktie von Guangdong Guanghua Sci-tech eine Rendite von -37,99 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Materialsektor liegt sie 13,03 Prozent unter dem Durchschnitt von -24,97 Prozent. Auch im Bereich der Chemikalienbranche erzielt die Aktie mit -24,97 Prozent eine unterdurchschnittliche Rendite. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird genutzt, um festzustellen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 von Guangdong Guanghua Sci-tech liegt aktuell bei 14,08 Punkten, was auf eine Überverkaufssituation hinweist. Somit erhält die Aktie für den 7-Tage-RSI ein "Gut"-Rating. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen eine neutrale Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Guangdong Guanghua Sci-tech in den letzten Wochen deutlich verschlechtert. Die verringerte Aktivität in den sozialen Medien deutet auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer hin, wodurch die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Guangdong Guanghua Sci-tech-Aktie für die letzten 200 Handelstage im Durchschnitt bei 14,87 CNH lag. Der letzte Schlusskurs von 12,22 CNH weicht somit um -17,82 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie eine negative Bewertung.

Insgesamt erhält die Aktie von Guangdong Guanghua Sci-tech aufgrund der genannten Faktoren eine Gesamtbewertung von "Schlecht" in Bezug auf ihre Performance.