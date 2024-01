Guangdong Great River Smarter Logistics Aktie: Das wird bald in aller Munde sein!

Der Aktienkurs von Guangdong Great River Smarter Logistics hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" gut entwickelt. Mit einer Rendite von 3,12 Prozent liegt das Unternehmen mehr als 2 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Auch im Vergleich zur "Verkehrsinfrastruktur"-Branche, die eine mittlere Rendite von -1,12 Prozent in den letzten 12 Monaten verzeichnete, liegt Guangdong Great River Smarter Logistics mit 4,24 Prozent deutlich darüber. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse zeigt sich jedoch ein anderes Bild. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Guangdong Great River Smarter Logistics-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 21,79 CNH. Der letzte Schlusskurs von 18,9 CNH weicht somit um -13,26 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (20,89 CNH) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-9,53 Prozent), was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividende schüttet Guangdong Great River Smarter Logistics eine Dividendenrendite von 1,34 % aus, was 0,98 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 2,32 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral".

Die Analyse des Sentiments und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Guangdong Great River Smarter Logistics in den vergangenen Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.