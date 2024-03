Guangdong Great River Smarter Logistics Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Guangdong Great River Smarter Logistics liegt bei 27,32, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Aufgrund dieses Wertes wird die Aktie auf Grundlage fundamentaler Kriterien als "Neutral" eingestuft.

Bezogen auf die durchschnittliche Jahresperformance der "Industrie"-Sektoraktien liegt die Rendite von Guangdong Great River Smarter Logistics bei -22,6 Prozent, was mehr als 3 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Verkehrsinfrastruktur"-Branche, welche in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -10,02 Prozent erzielte, liegt die Rendite der Aktie mit 12,58 Prozent deutlich darunter. Aus diesem Grund erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie der letzten 200 Handelstage bei 20,96 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 16 CNH liegt, was einem Unterschied von -23,66 Prozent entspricht. Auch beim gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs (17,6 CNH) unter diesem Wert (-9,09 Prozent), was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating führt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen Tagen dominierten jedoch überwiegend negative Themen in den Diskussionen, was dazu führt, dass die Gesamteinschätzung zur Anleger-Stimmung ebenfalls "Neutral" ist.