Guangdong Great River Smarter Logistics Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Guangdong Great River Smarter Logistics schüttet eine Dividendenrendite von 1,34 % aus, was 1,01 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt von 2,35 % liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Rendite von Aktien aus dem Sektor "Industrie" von 1,12 Prozent in den letzten 12 Monaten, hat Guangdong Great River Smarter Logistics eine Rendite von 3,12 Prozent erzielt. Das ist mehr als 4 Prozent über dem Branchendurchschnitt, was zu einer Bewertung als "Gut" in dieser Kategorie führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Guangdong Great River Smarter Logistics liegt bei 33, was ähnlich dem Durchschnitt der Branche ist. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung basierend auf fundamentalen Kriterien.

Hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung ergibt sich für Guangdong Great River Smarter Logistics eine "Neutral"-Einstufung, da die Aktivität im Netz und die Stimmungsänderungen durchschnittlich sind.