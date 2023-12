Guangdong Great River Smarter Logistics Aktie: Was jetzt zu tun ist!

Guangdong Great River Smarter Logistics schüttet gegenüber dem Branchendurchschnitt Verkehrsinfrastruktur eine Dividendenrendite von 1,34 % aus, was 1,01 Prozentpunkte weniger als die durchschnittlichen 2,35 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" auf Basis der aktuellen Kurse.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Guangdong Great River Smarter Logistics diskutiert. An neun Tagen überwog die positive Kommunikation, während an zwei Tagen die negative überwog. Auch aktuell dominieren positive Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" hat die Aktie von Guangdong Great River Smarter Logistics eine Rendite von 3,12 Prozent erzielt, was mehr als 4 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Verkehrsinfrastruktur"-Branche liegt die Rendite mit 1,99 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 1,12 Prozent. Daher erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung ergibt sich eine "Neutral"-Einstufung. Die Aktivität im Netz deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist.

Insgesamt ergibt sich somit für Guangdong Great River Smarter Logistics eine "Neutral"-Einstufung hinsichtlich des langfristigen Stimmungsbildes der vergangenen Monate.