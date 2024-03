Guangdong Great River Smarter Logistics Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Guangdong Great River Smarter Logistics-Aktie: Aktuelle Bewertungen und Analysen

Die Guangdong Great River Smarter Logistics-Aktie verzeichnet derzeit eine Dividendenrendite von 1,58 Prozent, was leicht unter dem Branchendurchschnitt von 2,22 Prozent liegt. Im Vergleich zu ähnlichen Werten aus der "Verkehrsinfrastruktur"-Branche erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage bezüglich der Guangdong Great River Smarter Logistics-Aktie in den letzten Tagen überwiegend positiv. Positive Themen dominierten die Diskussion an sechs Tagen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden vermehrt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen diskutiert. Aufgrund dieser positiven Stimmungslage erhält die Aktie eine Bewertung von "Gut" im Anleger-Sentiment.

Der Relative Strength Index (RSI) der Guangdong Great River Smarter Logistics-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (Wert: 50) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (Wert: 47,76) führen zu einer Gesamtbewertung von "Neutral".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Ebenso führten die Diskussionen über das Unternehmen zu einem "Neutral"-Rating.

Zusammenfassend ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung für die Guangdong Great River Smarter Logistics-Aktie basierend auf den Dividendenrenditen, dem Anleger-Sentiment, dem Relative Strength Index und der Diskussionsintensität.