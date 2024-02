Guangdong Great River Smarter Logistics Aktie: So schlecht steht es um die Aktie!

Die Aktie von Guangdong Great River Smarter Logistics hat in den letzten 200 Handelstagen einen durchschnittlichen Schlusskurs von 21,21 CNH erreicht. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 16,36 CNH, was einem Unterschied von -22,87 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 18,5 CNH liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von -11,57 Prozent unter diesem Wert, was zu einer weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Guangdong Great River Smarter Logistics-Aktie damit eine "Schlecht"-Bewertung aus technischer Sicht.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor "Industrie" ergibt sich eine Rendite von -30,49 Prozent, was 11,15 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch innerhalb der Branche "Verkehrsinfrastruktur" liegt die Aktie mit einer Rendite von -19,34 Prozent unter dem Durchschnitt von -10,55 Prozent. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie somit insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Die Stimmung auf sozialen Plattformen und die Kommentare zu Guangdong Great River Smarter Logistics waren überwiegend positiv, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Auch in der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich jedoch eine geringe Diskussionsintensität und eine negative Stimmungsänderung, wodurch die Aktie insgesamt als "Schlecht"-Wert eingestuft wird.