Guangdong Great River Smarter Logistics Aktie: Ist das noch normal?

Der Aktienkurs des Unternehmens Guangdong Great River Smarter Logistics hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 3,12 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Verkehrsinfrastruktur-Branche im Durchschnitt um 0,59 Prozent gestiegen, was einer Outperformance von +2,53 Prozent für Guangdong Great River Smarter Logistics entspricht. Der Industriesektor hatte im letzten Jahr eine mittlere Rendite von -0,76 Prozent, wobei Guangdong Great River Smarter Logistics 3,88 Prozent über diesem Durchschnittswert lag, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz wurde festgestellt, dass die Aktie eine mittlere Aktivität aufweist, was auf eine durchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Guangdong Great River Smarter Logistics-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 21,95 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs (20,61 CNH) liegt deutlich darunter (-6,1 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende weist Guangdong Great River Smarter Logistics derzeit eine Dividendenrendite von 1,34 % aus, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,34 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.