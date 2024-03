Guangdong Great River Smarter Logistics Aktie: Interessante Aussichten?

Die Anleger von Guangdong Great River Smarter Logistics haben in den letzten beiden Wochen besonders positive Bewertungen in den sozialen Medien erhalten. Dies ist das Ergebnis der Auswertung von Kommentaren und Beiträgen, die sich in den letzten zwei Wochen mit diesem Unternehmen befasst haben. Außerdem wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um das Unternehmen angesprochen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Stimmung der Anleger auf einem guten Niveau liegt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien wird das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Guangdong Great River Smarter Logistics auf 27 geschätzt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der Verkehrsinfrastrukturbranche liegt die Aktie auf einem ähnlichen Niveau, was zu einer neutralen Bewertung führt. Das Unternehmen wird weder als unterbewertet noch als überbewertet angesehen.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Aktienperformance von Guangdong Great River Smarter Logistics im letzten Jahr mit einer Rendite von -22,6 Prozent mehr als 7 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Industrie" liegt. Die Branche "Verkehrsinfrastruktur" verzeichnet eine durchschnittliche Rendite von -8,97 Prozent in den letzten 12 Monaten. Auch hier liegt das Unternehmen deutlich darunter, was zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Aktienkurs von Guangdong Great River Smarter Logistics derzeit -7,04 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Betrachtet man die vergangenen 200 Tage, so ist die Distanz zum gleitenden Durchschnitt bei -24,26 Prozent, was zu einer insgesamt negativen charttechnischen Bewertung führt.