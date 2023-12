Guangdong Goworld Aktie: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

Der Relative Strength Index (RSI) vergleicht die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und dient als Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Für die Guangdong Goworld-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 61, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der Vergleich mit dem 25-Tage-RSI von 53,43 zeigt, dass die Aktie auch auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft ist und ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für Guangdong Goworld nach RSI-Bewertung.

Im Branchenvergleich hat die Guangdong Goworld-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -0,77 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche im Durchschnitt um 16,81 Prozent gestiegen sind, was eine Underperformance von -17,58 Prozent für Guangdong Goworld bedeutet. Im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor lag die Aktie 12,55 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Anleger-Stimmung bei Guangdong Goworld in den sozialen Medien und Diskussionsforen ist insgesamt positiv, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" in Bezug auf die Anleger-Stimmung führt.

Fundamental betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Guangdong Goworld mit 20,92 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien, da sie weder unter- noch überbewertet ist.