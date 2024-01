Guangdong Goworld Aktie: Was geht denn hier ab?

Die technische Analyse der Guangdong Goworld-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 8,95 CNH um -6,48 Prozent vom GD200 (9,57 CNH) entfernt ist, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 9,49 CNH. Dies bedeutet, dass der Aktienkurs ein "Schlecht"-Signal aufweist, da der Abstand -5,69 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Guangdong Goworld-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf die Dividende schüttet Guangdong Goworld auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 1,08 % aus, was 0,06 Prozentpunkte mehr ist als der Branchendurchschnitt von 1,02 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral".

Im Branchenvergleich hat Guangdong Goworld in den letzten 12 Monaten eine Performance von -2,55 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche im Durchschnitt um 18,85 Prozent gestiegen, was zu einer Underperformance von -21,4 Prozent führt. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 12,48 Prozent, wobei Guangdong Goworld 15,03 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Fundamental gesehen liegt das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Guangdong Goworld bei 20,24, was in ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt liegt (0 Prozent). Die Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" weist einen Wert von 0 auf. Die Aktie erhält somit eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.