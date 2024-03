Guangdong Goworld Aktie: Ruhe bewahren!

Die technische Analyse der Guangdong Goworld zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 9,06 CNH liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 8,14 CNH liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -10,15 Prozent liegt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Im Vergleich dazu hat der GD50 für die letzten 50 Tage derzeit einen Stand von 8,13 CNH, was einer minimalen Abweichung von +0,12 Prozent entspricht und zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Guangdong Goworld im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Elektronikgeräte- und -komponentenbranche eine Rendite von 1,37 % aus, was 0,14 Prozentpunkte über dem Branchendurchschnitt von 1,23 % liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral", da der mögliche Mehrgewinn nur geringfügig höher ist.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass Guangdong Goworld in den letzten 12 Monaten eine Performance von -35,32 Prozent erzielt hat, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um -11,4 Prozent gefallen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -23,92 Prozent im Vergleich zur Branche. Im Sektorvergleich hatte der "Informationstechnologie"-Sektor eine mittlere Rendite von -15,96 Prozent im letzten Jahr, wobei Guangdong Goworld um 19,36 Prozent darunter lag. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einer Bewertung als "Schlecht" in dieser Kategorie.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Guangdong Goworld bei 14,74, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Die Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" weist einen Wert von 0 auf. Daher wird die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten als "Neutral" eingestuft, da sie weder unter- noch überbewertet ist.