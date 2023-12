Qnb Aktie: Alles nach Plan!

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen hauptsächlich negativ gegenüber Qnb eingestellt waren. Die Diskussion drehte sich vor allem um negative Themen, und es gab keine positiven Beiträge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils negativ. Aufgrund unserer Stimmungsanalyse erhält Qnb daher eine "Neutral"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung.

In Bezug auf Dividenden schüttet Qnb derzeit niedrigere Dividenden aus als der durchschnittliche Wert in der Branche der Handelsbanken. Der Unterschied beträgt 132,27 Prozentpunkte (6,4 % gegenüber 138,66 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index (RSI) auf. Der RSI-Wert von Qnb beträgt derzeit 88,73, was auf eine Überkauft-Situation hinweist und daher die Einstufung "Schlecht" erhält. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 18, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis "Gut". Insgesamt ergibt sich für den RSI eine Einstufung von "Neutral".

Im Bereich der Fundamentalanalyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Qnb mit einem Wert von 6,51 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Der genaue Abstand beträgt aktuell 58 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Handelsbanken" von 15. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

Qnb kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Qnb jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Qnb-Analyse.

Qnb: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...