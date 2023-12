Guangdong Goworld Aktie: Aus und vorbei!

Der Aktienkurs von Guangdong Goworld hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor, der Informationstechnologie, eine Rendite von -2,55 Prozent verzeichnet, was mehr als 15 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Elektronische Geräte und Komponenten-Branche hat in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 17,32 Prozent erzielt, wobei Guangdong Goworld mit 19,87 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende liegt Guangdong Goworld mit 1,08 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Elektronische Geräte und Komponenten (1,02 %) nur leicht darüber, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt der Guangdong Goworld-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 9,68 CNH lag, während der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 9,33 CNH lag, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen darauf hin, dass die Aktie eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält.

Das Stimmungsbild bei Guangdong Goworld hat sich in den letzten Wochen deutlich negativ verändert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Aufmerksamkeit über das Unternehmen hat jedoch abgenommen, was ebenfalls mit einer "Schlecht"-Bewertung honoriert wird. Zusammenfassend erhält Guangdong Goworld daher in dieser Kategorie ebenfalls ein "Schlecht"-Rating.