Guangdong Golden Glass Aktie: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Der Aktienkurs von Gansu Golden Solar verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -62,21 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Bauprodukte"-Branche im Durchschnitt um -1,11 Prozent, was bedeutet, dass Gansu Golden Solar im Branchenvergleich um -61,1 Prozent unterperformt hat. Der "Industrie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -0,76 Prozent im letzten Jahr, und Gansu Golden Solar lag 61,45 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Somit erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating aufgrund der Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Gansu Golden Solar bei 217,46, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien, da die Aktie weder unter- noch überbewertet ist.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Gansu Golden Solar liegt bei 35,7, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, weist mit 45,17 auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich damit eine "Neutral"-Gesamteinschätzung auf Basis des RSI.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Gansu Golden Solar-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 24,88 CNH lag. Der letzte Schlusskurs von 19,62 CNH weicht somit um -21,14 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man jedoch den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen, der bei 16,8 CNH liegt, ergibt sich eine "Gut"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs darüber liegt.

Zusammenfassend erhält die Gansu Golden Solar-Aktie damit auf Basis der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

