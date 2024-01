Guangdong Golden Glass Aktie: So schnell kann es gehen

Die Dividendenpolitik von Gansu Golden Solar wird von Analysten als "Schlecht" bewertet, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs aktuell bei 0 liegt, was eine negative Differenz von -1,48 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Bauprodukte" bedeutet.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass die Gansu Golden Solar mit einem aktuellen Kurs von 27,88 CNH um +42,54 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie ebenfalls als "Gut" eingestuft, da die Distanz zum GD200 sich auf +16,9 Prozent beläuft.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Diskussionintensität in Bezug auf Gansu Golden Solar langfristig eine starke Aktivität aufweist, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung, was zu einer Gesamtbewertung des langfristigen Stimmungsbildes als "Schlecht" führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird ebenfalls in der technischen Analyse herangezogen, um zu beurteilen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 33,51 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI hindeutet. Der 25-Tage-RSI liegt bei 31,75 Punkten, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Gansu Golden Solar-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.