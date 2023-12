Guangdong Golden Glass Aktie: Ganz schlechte Aussichten!

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Gansu Golden Solar verzeichnet eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was 1,49 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung von Seiten der Redaktion. In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich eine erhöhte Diskussionsintensität. Dies führt zu einer positiven Einschätzung in diesem Bereich. Allerdings hat die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung gezeigt, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Wertung führt.

In Bezug auf den Aktienkurs verzeichnete Gansu Golden Solar in den letzten 12 Monaten eine Performance von -62,21 Prozent, was einer Underperformance von 61,16 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt das Unternehmen mit einer Unterperformance von 61,53 Prozent schlechter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Aktie der letzten 200 Handelstage um -30,27 Prozent von dem aktuellen Kurs abweicht, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt erhält Gansu Golden Solar in Bezug auf die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

