Guangdong Golden Glass Aktie: Es hätte schlimmer kommen können!

Der Aktienkurs von Gansu Golden Solar hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -49,56 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Unternehmen im Industriesektor eine Unterperformance von 34,31 Prozent darstellt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Unternehmen in der Bauprodukte-Branche liegt bei -15,29 Prozent, und Gansu Golden Solar liegt aktuell 34,27 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Schlecht".

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 20,78 CNH für den Schlusskurs der Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 19,96 CNH, was einer Abweichung von -3,95 Prozent entspricht und daher zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt (21,76 CNH) liegt der letzte Schlusskurs mit -8,27 Prozent darunter, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung aus der einfachen Charttechnik.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Gansu Golden Solar derzeit 217, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Bauprodukte-Branche als neutral betrachtet wird. Die Redaktion bewertet die Aktie daher in dieser Kategorie als "Neutral".

Die Stimmung der Marktteilnehmer und die Präsenz des Unternehmens in den sozialen Medien zeigen eine Zunahme negativer Kommentare und ein rotes Stimmungsbarometer. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht". Die Aktie erhält auch aufgrund der abnehmenden Aufmerksamkeit der Anleger ein "Schlecht"-Rating.

Insgesamt spiegeln die verschiedenen Analysen und Bewertungen wider, dass die Aktie von Gansu Golden Solar derzeit keine positiven Signale zeigt und insgesamt als "Schlecht" bewertet wird.